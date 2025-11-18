В Карельском зоопарке появился новый мохнатый смотритель

Карельский зоопарк представил нового необычного сотрудника — суриката по имени Рокки, который стал полноправным участником команды смотрителей.

Как сообщает администрация зоопарка, с самого утра Рокки деловито обходит все вольеры и проверяет, чтобы все обитатели были на своих местах.

По словам сотрудников, сурикат уже успел освоиться на новой должности. Он приветствует других животных дружескими кивками и с интересом знакомится с посетителями. Пока Рокки только вникает в свои обязанности, но в скором времени он сможет самостоятельно проводить мини-экскурсии для гостей зоопарка.

— У Рокки очень много работы, и он постоянно чем-то занят, — шутят в зоопарке. — Приезжайте в Карельский Зоопарк, чтобы понаблюдать за Рокки и лично с ним познакомиться!

Карельский зоопарк регулярно пополняет свою коллекцию животных и разрабатывает новые форматы взаимодействия с посетителями. Сурикат Рокки уже стал любимцем как сотрудников, так и гостей зоопарка.

Напомним, в Карельском зоопарке поселился капибара по имени Бари.