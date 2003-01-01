В Карельском зоопарке поселился капибара по имени Бари

Капибара по имени Бари будет представлена в Карельском зоопарке 25 октября.
Торжественное открытие вольера для посетителей состоится сегодня в 12:00.
Зоопарк приглашает всех познакомиться с очаровательным Бари в период начала школьных каникул. Это станет отличным поводом подарить детям незабываемую встречу с самым большим и дружелюбным грызуном на планете, сообщает Карельский зоопарк.
Капибара – самый крупный грызун в мире, уроженец Южной Америки. Его появление в коллекции зоопарка стало значимым событием.
