В карьере под Костомукшей начали работу восемь новых 240-тонных БелАЗов

На железнорудном месторождении у Костомукши введены в эксплуатацию восемь новых карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7531 грузоподъемностью 240 тонн каждый.

Техника пополнила парк горно-обогатительного комбината «Карельский окатыш», где уже работают более 40 единиц подобной техники, сообщает «БелТА».

Новые самосвалы предназначены для транспортировки горной массы в различных климатических условиях. Они могут использоваться не только на горных разработках, но и при строительстве промышленных объектов и гидротехнических сооружений.

ОАО «БЕЛАЗ» является крупнейшим в мире производителем карьерной техники. Компания предлагает 15 классов грузоподъемности и свыше 500 модификаций техники, адаптированных для работы в разных условиях.

Обновление парка тяжелой техники позволит предприятию «Карельский окатыш» — одному из крупнейших производителей железной руды в России — повысить эффективность транспортных операций на карьере.

Напомним, Глава Карелии поддержал идеи жителей Костомукши по благоустройству города.