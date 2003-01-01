В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу

Двухметровая хищница была случайно поймала у берегов национального парка Тортугеро в Коста-Рике.

Необычный улов попался рыбакам в Коста-Рике во время спортивной рыбалки недалеко от национального парка Тортугеро на глубине 37 метров. Они случайно поймали двухметровую усатую акулу-няньку (Ginglymostoma cirratum) с интенсивно желто-оранжевой окраской, хотя представители этого вида имеют серо-коричневый цвет.

Биологи выяснили, что золотой оттенок появился у акулы из-за ксантизма — нарушения пигментации наружных покровов. Ранее у акул его не наблюдалось. По словам ученых, это первая выявленная ксантизная акула-нянька в Карибском море.

Необходимы дальнейшие исследования для изучения потенциальных генетических и экологических факторов, влияющих на эту редкую аномалию пигментации у акул.