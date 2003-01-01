Реклама на сайте
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу

00:10

Суд изъял автомобиль у олончанина за пьяное вождение

22:30

Доходы муниципалитетов Карелии выросли на 852 миллиона рублей

20:00

В Карелии ищут пропавшего на Пертозере рыбака

19:00

Более 30 столкновений с лосями произошло на дорогах Карелии с начала года

18:00

Стоимость поездок до города Сортавала подорожает

17:30

В строительной компании в Петрозаводске приняли на работу робота

17:08

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 21 августа

17:00

Артур Парфенчиков проверил ход ремонта школ в отдаленных районах Петрозаводска

16:30

В Петрозаводске отремонтировали два двора

16:00

В Петрозаводске поймали новосибирского курьера мошенников

15:40

Для тушения свалки в Кондопоге используют материалы с реконструкции городского стадиона

15:20

В Петрозаводске нашли водителя, не уступившего дорогу пешеходу на Первомайском проспекте

15:00

Карельские спортсменки выиграли золото на первенстве России по пляжному волейболу

14:40

Почти половина карельских студентов работают с первого курса

14:20

Петрозаводчанка перевела мошенникам более миллиона рублей после звонка о ремонте домофона

13:50

Названы причины сбоев доставки заказов с Ozon

13:30

В национальном парке «Воттоваара» ученые «охотились» на летучих мышей

13:25

В Петрозаводске отпразднуют День государственного флага

12:55

Олимпийские чемпионы помогли укушенному клещом мальчику из Карелии

12:25

В Карелии продолжается подготовка к отопительному сезону

12:10

Стали известны подробности жесткой аварии на трассе под Суоярви

11:45

«Зрелище очень страшное»: в карельском поселке загорелась вековая сосна

11:20

В Петрозаводске загорелся автомобиль

11:00

89-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

10:30

В Деревянном до конца года откроют новую врачебную амбулаторию

10:00

Ночью в Петрозаводске горел питбайк

09:25

Малые населенные пункты Карелии подключили к 4G Билайна

09:00

На фасаде Театра кукол в Петрозаводске появилась новая вывеска

08:55

Определен город с самым длинным названием в России

08:30

Автоинспекторы в Петрозаводске помогли растерянному молодому человеку на дорогом авто

08:00

Жителям города Сортавала в Карелии вернули право на получение метеорологической сводки

07:40

Пропавшую женщину разыскивают в Петрозаводске

07:20

В Петрозаводске снесут незаконные объекты

07:00

После гибели туристов на Белом море могут отказать в возбуждении уголовного дела

06:40

Специалист назвала, что делает кофе вредным

В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу
Двухметровая хищница была случайно поймала у берегов национального парка Тортугеро в Коста-Рике.

Необычный улов попался рыбакам в Коста-Рике во время спортивной рыбалки недалеко от национального парка Тортугеро на глубине 37 метров. Они случайно поймали двухметровую усатую акулу-няньку (Ginglymostoma cirratum) с интенсивно желто-оранжевой окраской, хотя представители этого вида имеют серо-коричневый цвет.

Биологи выяснили, что золотой оттенок появился у акулы из-за ксантизма — нарушения пигментации наружных покровов. Ранее у акул его не наблюдалось. По словам ученых, это первая выявленная ксантизная акула-нянька в Карибском море.

Необходимы дальнейшие исследования для изучения потенциальных генетических и экологических факторов, влияющих на эту редкую аномалию пигментации у акул.

