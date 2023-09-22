В Кеми 20-летний юноша угнал машину отчима

В городском суде молодому горожанину вынесли приговор.

В Кеми молодого горожанина осудили за угон автомобиля отчима, рассказали в пресс-службе Кемского городского суда 25 сентября.

В августе 2023 года 20-летний молодой человек после распития спиртного со своим отчимом, когда последний уснул, взял ключи от его авто и проехал на нем до ближайшего поселка и обратно.

Проснувшись и обнаружив пропажу автомобиля, потерпевший сообщил об угоне в полицию, и через несколько часов транспорт обнаружили и вернули вместе с ключами владельцу.

Вину в содеянном юноша признал полностью.

Поскольку на момент совершения преступления молодой человек был не судим, имел постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, а также ввиду наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 тысяч рублей штрафа.