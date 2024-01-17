В Кеми 21-летний юноша подозревается в покушении на убийство

Фигурант нанес отчиму три удара ножом, заступаясь за мать.

Следователи Беломорского межрайонного отдела возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в покушении на убийство.

В январе 2024 года подозреваемый у себя в квартире, испытывая неприязненные отношения к супругу своей матери, во время конфликта между супругами заступился за мать и нанес отчиму три удара ножом в жизненно важные органы.

Как рассказали в источнике, женщина сумела предотвратить противоправные действия сына и вызвала врачей скорой медицинской помощи. Потерпевший остался жив.

На сегодняшний день следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.