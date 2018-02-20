В Кеми 23 бездомные собаки терроризируют жильцов многоэтажек

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Жители Кеми рассказали, как боятся отпускать детей на улицу, так как во дворе хозяйничает свора бездомных собак.
Как сообщается в паблике "Общественный контроль Кемь", на улице Пуэтной в Кеми жильцам многоэтажек страшно выходить из подъезда, так как во дворе бродят бездомные собаки.
"Дети боятся, собак куча, куда обращаться? – пишет одна из жительниц многоэажки на улице Пуэтной, - это уже ненормально. На фото лишь часть своры. Вместе со щенками насчитывается 23 штуки. А через эту дорогу дети в школу утром ходят! Будем ждать до первых жертв или пока кого-нибудь из мэрии не цапнут?"
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