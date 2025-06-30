В Кеми 55 юных художников поучаствовали в конкурсе «Мы против наркотиков!»

Конкурс детских рисунков организовал Кемский Дом творчества совместно с сотрудниками Отделения МВД по Кемскому району.

Его провели в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией.

В конкурсе поучаствовали воспитанники летнего лагеря, который открыт при Доме творчества. В своих работах дети отразили негативное отношение к потреблению наркотиков, сделали акцент на популяризации здорового образа жизни.



«Яркие и содержательные рисунки продемонстрировали осознанный выбор детей в пользу спорта, творчества и активного досуга. Такие конкурсы важны не только для развития творческих способностей, но и для формирования правильных жизненных ориентиров у подрастающего поколения. Через искусство дети учатся выражать свою гражданскую позицию и ценить здоровый образ жизни», — отметила директор Дома творчества Анна Разумейчик.



Полицейские поблагодарили ребят за проявленную инициативу и напомнили о правилах поведения на улице и в общественных местах. А также пожелали интересно и с пользой провести летние каникулы.