В Кеми девушка помогла задержать вора

В Кеми вневедомственная охрана задержала человека, который в июне совершил кражу в строительном магазине, сообщает управление Росгвардии по Карелии.

"Бдительность проявила девушка-продавец: она заметила человека, который подозревается в хищении стройинструмента, совершённом в конце июня", - рассказали в ведомстве.

Информация о подозреваемом была передана в правоохранительные органы, и в результате он был задержан.

"Личность была установлена на месте, задержанный – 40-летний житель посёлка Авнепорог. Группа задержания передала его сотрудникам службы участковых уполномоченных полиции", - заключили в Росгвардии.