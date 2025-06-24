В Кеми мужчина выиграл суд у работодателя

Мужчине компенсируют неиспользованный

Кемский суд удовлетворил требования мужчины о компенсации ущерба со стороны его работодателя. Мужчина обратился с требованием к МУП взыскать невыплаченную заработную плату, компенсацию за задержку выплат, а также компенсацию морального ущерба.

Мужчина работал к компании заместителем директора и его уволили за прогулы, но потом восстановили на ту же должность, по решению суда и ему полагаются соответствующие выплаты. Суд учел, что работодатель обязан после восстановления на работу выплатить потерпевшему компенсацию за пропущенный отпуск. Также в сообщении пресс-службы судов сказано, что прогул был вынужденным.

Суд учел все нарушения работодателя в отношении потерпевшего и частично удовлетворил требования.