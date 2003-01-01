В Кеми полыхало деревянное здание

В 05:26 поступило сообщение о пожаре в районе улицы Мельничной, д. 37.

В 05:27 на место происшествия выехал дежурный караул ПЧ-22 по охране города Кемь - 2 АЦ и 7 человек личного состава, рассказали в телеграм-канале Госкомитета Карелии по безопасности.



По прибытию огнеборцы установили, что горит открытым пламенем безхозное деревянное строение площадью 4×7 кв. м., создавая угрозу распространения пожара на лесной массив. Район безводный.

Пожар локализовали в 05:44, а полностью ликвидировали в 06:30. Пострадавших нет.