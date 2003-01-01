РЕКЛАМА
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10

Собаки редких пород приняли участие в двух национальных выставках в Петрозаводске

23:50

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе был пьян

22:50

Явка избирателей на выборах в Карелии превысила 17%

21:30

В Эссойле простятся с погибшим на СВО земляком

20:50

Смертельное ДТП произошло на трассе в Медвежьегорском районе

19:40

Власти Аргентины заявили о прекращении «родильного туризма» для россиян

18:40

Без осадков и до +21°С: чем погода удивит жителей Карелии 14 сентября

17:20

Нехватка кадров, отсутствие приватности и задержка писем: депутаты обсудили проблемы в работе Почты России в Карелии

16:45

Уроженец Кондопоги погиб в зоне спецоперации

15:55

В Прионежском районе два человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле

14:40

19-летний житель Питкяранты ушёл из дома и не вернулся

13:55

Житель Петрозаводска потерял почти 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

12:55

В Кондопоге молодая девушка-водитель насмерть сбила велосипедиста

11:55

Четырёхлетний ребёнок получил травмы в ДТП на севере Карелии

10:30

Второй день муниципальных выборов стартовал в Карелии

09:35

Мощная магнитная буря накроет Землю уже в эти выходные

09:00

Любителям «тихой охоты» напомнили правила безопасности при посещении леса

08:30

Стало известно, во сколько обойдется строительство моста через Лососинку в Петрозаводске

08:00

Явка в Карелии в первый день выборов составила 10%

07:30

«Космическую медузу» можно будет наблюдать под утро в Петрозаводске

00:10
В Кеми полыхало деревянное здание
Сегодня 09:50 Происшествия
В 05:26 поступило сообщение о пожаре в районе улицы Мельничной, д. 37.

фото: https://t.me/goskomitet_rk

В 05:27 на место происшествия выехал дежурный караул ПЧ-22 по охране города Кемь - 2 АЦ и  7 человек личного состава, рассказали в телеграм-канале Госкомитета Карелии по безопасности.


По прибытию огнеборцы установили, что горит открытым пламенем безхозное деревянное строение площадью 4×7 кв. м., создавая угрозу распространения пожара на лесной массив. Район безводный.

Пожар локализовали в 05:44, а полностью ликвидировали в 06:30. Пострадавших нет.

