В Кеми построят новый торговый центр

В Кеми началось строительство Компания нового торгового центра.

Его возводит компания «Платформа». Об этом сообщила Корпорация развития Республики Карелия.

Одноэтажное здание площадью 450 квадратных метров откроется летом 2026 года и будет предлагать товары первой необходимости.

Инвесторы расширили проект — планируется построить еще одно здание на дополнительном участке. Компания воспользовалась льготами для резидентов Арктической зоны и получила землю без торгов.

Общие вложения составят 65 миллионов рублей. Соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития Карелии.