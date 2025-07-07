В Кеми построят новый торговый центр

В Кеми началось строительство Компания нового торгового центра.
Его возводит компания «Платформа». Об этом сообщила Корпорация развития Республики Карелия.
Одноэтажное здание площадью 450 квадратных метров откроется летом 2026 года и будет предлагать товары первой необходимости.
Инвесторы расширили проект — планируется построить еще одно здание на дополнительном участке. Компания воспользовалась льготами для резидентов Арктической зоны и получила землю без торгов.
Общие вложения составят 65 миллионов рублей. Соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития Карелии.
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