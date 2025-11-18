Утренний пожар в жилом доме в Кеми тушили 15 человек

Утром 19 ноября в городе Кемь произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорел жилой дом на улице Вицупа. Несмотря на значительные повреждения строения, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
Сигнал о возгорании поступил в 09:27. Уже через минуту к месту происхождения выехали пожарные расчеты. На месте работали 4 единицы спецтехники из разных подразделений и 15 сотрудников МЧС. Для тушения использовались четыре пожарных ствола с подачей воды из реки Кемь, расположенной в 150 метрах от места пожара.
Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, пожарным удалось локализовать возгорание к 10:00. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций при помощи шанцевого и механического инструмента. Соседние дома не пострадали, пострадавших людей также нет. Причины возгорания устанавливаются.
