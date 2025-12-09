В Кеми простятся с погибшим на СВО Дмитрием Миренковым

26-летний житель Кемского района погиб в ходе СВО.

О смерти Дмитрия Сергеевича Миренкова в ходе проведения специальной военной операции сообщает Администрация Кемского муниципального района. Из поисковых пабликов известно, что он перестал выходить на связь в сентябре 2025 года. У него был позывной Скальт.

Администрация Кемского муниципального района выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Церемония прощания пройдет 13 декабря 2025 года в 13:30.

Траурный зал, город Кемь, улица Шоссе 1 Мая.

Завтра, 11 декабря в Медвежьегорске простятся с погибшим на СВО Игорем Лебедевым.