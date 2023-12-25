В Кеми завершили итоговую проверку строительства школы

Застройщик получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Специалисты Госкомитета Карелии по жилищному надзору завершили итоговую проверку строительства школы в Кеми, сообщили в паблике комитета.



Как рассказали в группе, по результатам выездной проверки застройщику БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» выдали заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.



Трехэтажное здание школы рассчитано на 1 200 учебных мест.

Объект состоит из трех блоков — «Блок-модуль начальной школы», «Блок общешкольных помещений» и «Блок-модуль основной школы».



Кроме того, в вестибюльной части начальной и старшей школы предусмотрены по два лифта. В подвале здания размещаются электрощитовая, помещения для ремонта и хранения, тепловой пункт, водомерный узел.



Строительство новой школы осуществлялось в рамках национального проекта «Образование», отметили в источнике.