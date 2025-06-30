По предварительной информации пострадавших нет.

Сегодня, 4 июля, в Кеми сгорел частный дом. Как рассказали в госкомитете по безопасности, сообщение о пожаре поступило в 14:00. Возгорание произошло в доме на Шоссе 1 Мая.

На сигнал отреагировала пожарная часть города Кемь. Из-за пожара вся площадь дома внутри закоптилась. Пострадавших нет.

Напомним, что ранее люди пострадали при пожаре в дачном доме в Карелии.