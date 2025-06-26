В Кеми суд вынес наказание девушке, которая украла деньги с чужой банковской карты

Девушка купила спиртные напитки, сигареты и закуски.

Кемский суд признал девушку, использовавшую для покупок чужую банковскую карту, виновной по статье о тайном хищении чужого имущества. Как рассказали в пресс-службе судов, девушке назначили 1 год условного срока и 1 год испытательного срока. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее суд установил, что подсудимая распивала спиртные напитки в компании друзей. Она заметила на столешнице банковскую карту потерпевшей девушки. Подсудимая решила спрятать карту у себя в кармане, пока никто не видел. После она оплатила этой картой покупку алкогольных напитков, сигарет и закуски в магазине «Фея». Покупка составила 3205 рублей.