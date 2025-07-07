В Кеми в жилом доме вспыхнул пожар

В доме загорелся чердак и испортилась кровля.

Сегодня, 11 июля, в Кеми загорелся жилой дом. По данным Госкомитета по безопасности, в 10:30 свидетели вызвали спасателей тушить дом 17 на улице Железнодорожная.

На место происшествия направили дежурную бригаду местной городской пожарной части. По предварительным данным, сгорел чердак. На данный момент огонь ликвидирован. Пострадавших нет, огонь повредил только кровлю дома.