В Кеми в жилом доме вспыхнул пожар

Сегодня, 11 июля, в Кеми загорелся жилой дом. По данным Госкомитета по безопасности, в 10:30 свидетели вызвали спасателей тушить дом 17 на улице Железнодорожная.
На место происшествия направили дежурную бригаду местной городской пожарной части. По предварительным данным, сгорел чердак. На данный момент огонь ликвидирован. Пострадавших нет, огонь повредил только кровлю дома.
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Алёна Мак – художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.
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