В Кеми задержали серийного магазинного вора

Полиция Кемского района задержала местного жителя по подозрению в кражах алкоголя из магазина.

30-летний безработный мужчина, ранее не судимый, совершил три кражи крепкого алкоголя из одной торговой точки. Общая стоимость украденного составила менее одной тысячи рублей.

Как рассказали в МВД, в один из дней он совершил две кражи подряд. Сам подозреваемый пояснил, что украденное спиртное употреблял самостоятельно.

Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за мелкое хищение. Теперь его будут судить за аналогичное преступление, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.

