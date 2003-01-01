В Кеми закрылись все магазины «Олонии»

В Карелии закрываются магазины популярной молочной сети.

Магазины сети «Олония» начали массово закрываться в Карелии. В частности, ни одного магазина не осталось в самой некогда северной точке продажи этого бренда — Кеми. Все три магазина «Олония» находились на Пролетарском проспекте — центральной улице города. Причем магазины проработали не очень долго. Так, точка в доме № 37А работала менее полутора лет. В двух других точках таблички заклеены надписями, что магазины закрыты насовсем.

Добавим, что, по нашим данным, аналогичная информация о закрытии магазинов «Олония» поступает и из других районов и городов. «Столица на Онего» планирует в ближайшее время выяснить причины закрытия и количество закрытых точек.

В мае этого года обыски прошли на Олонецком молочном кабинете и у руководителя сети «Олония» Галины Ширшиной. История эта тянется с прошлого года, когда налоговики заявили, что Олонецкий молочный комбинат раздробил бизнес, создав свыше сотни магазинов «Олонии». В итоге ОМК был обвинен в неуплате 302 млн рублей налогов.

На предприятии и в самой сети не считают, что нарушили закон, и что в случае ОМК и «Олонии» отсутствуют признаки дробления в виде в виде общих собственников, руководителей, адресов регистрации, счетов в одном банке и т. п.