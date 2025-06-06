В Кеми женщина ударила сожителя ножом за отказ подвинуться на кровати

Мужчина выжил, у суда не оказалось достаточных доказательств для обвинения.

Закончилось расследование дела 54-летней жительницы Кеми, которая обвинялась в причинении легкого вреда здоровью.

Как рассказали в МВД Карелии, в мае в полицию обратились из медицинского учреждения и рассказали, что женщина ударила ножом своего знакомого. Врачи оказали мужчине помощь и зашили глубокую рану.

Выяснилось, что двое сожителей поссорились, пока распивали в квартире алкогольные напитки. Мужчина ушел спать. Обвиняемая разозлилась, потому что потерпевший не отреагировал на ее просьбу подвинуться, чтобы она тоже легла.

Женщина взяла нож, который лежал на комоде и ударила им сожителя в левую ягодицу. Она испугалась крови и вызвала скорую. Женщина полностью признала свою вину.

Собранные доказательства признали недостаточными, чтобы вынести обвинительное заключение.