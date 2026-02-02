В Кемской больнице предлагают миллион рублей врачам и полмиллиона фельдшерам за переезд

Главным стимулом для будущих сотрудников стали значительные «подъёмные» выплаты.

Кемская центральная районная больница разместила в социальных сетях вакансии, призванные привлечь медицинских специалистов в отдалённые районы Карелии. В числе самых востребованных — врач-кардиолог, старший фельдшер, фельдшер скорой помощи и фельдшер для фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе.

Врачам, готовым переехать, обещают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, а фельдшерам — 500 тысяч рублей. Помимо этого, в соцпакет входит предоставление служебного жилья, оплата проезда и перевозки багажа к новому месту работы, полный социальный пакет и, как отмечает работодатель, достойный уровень заработной платы, который будет обсуждаться на собеседовании.

К кандидатам предъявляются стандартные профессиональные требования: наличие профильного образования, исполнительность, внимательность, а также нацеленность на результат и профессиональный рост. Записаться на собеседование в отдел кадров Кемской ЦРБ можно по телефону: +7 953 531-00-58.

