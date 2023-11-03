В Кемском районе частично удовлетворили иск управляющей компании к собственнику

Ответчик не вносил плату за техническое обслуживание помещения.

Решением мирового судьи судебного участка Кемского района были частично удовлетворены исковые требования управляющей компании к ответчику о взыскании задолженности за услуги по техническому обслуживанию в нежилом помещении, сообщили в пресс-службе Кемского городского суда 7 ноября.

В ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции обнаружили, что истец является управляющей компанией по обслуживанию многоквартирного жилого дома, а ответчик — собственником половины доли нежилого помещения, которое расположено в спорном жилом доме. Оплату за техническое обслуживание помещения последний не вносил, в связи с чем образовались задолженность и начислили пени.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что требования являются законными и обоснованными, а доводы ответчика о некачественности предоставляемых истцом услуг — несостоятельными.

Однако при взыскании неустойки суд апелляционной инстанции учел мораторий на взыскание штрафных санкций за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение до 1 января 2021 года, в связи с чем полагал, что мировой судья правомерно взыскал с ответчика неустойку за период после окончания моратория на взыскание.