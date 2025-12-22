В Кемском районе Карелии грузовой поезд сбил лося

Дикое животное погибло в результате аварии на железнодорожных путях.
Вечером 22 декабря, около семи часов, на перегоне между станциями Поньгома и Кузема в Кемском районе грузовой поезд совершил наезд на лося.
Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, машинист вовремя заметил животное на путях и применил экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение. Однако избежать столкновения не удалось. Лось погиб на месте от полученных травм.
Инцидент привел к задержке в движении поезда примерно на 25 минут. При этом происшествие не повлияло на общий график движения поездов на этом участке железной дороги. Транспортная полиция проводит проверку.