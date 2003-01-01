В Кемском районе Карелии раскрыли грабеж с угрозой применения насилия

Ране мы псиали, что подростки из Петрозаводска избили двух человек и ограбили магазин.

Было совершено открытое хищение, поэтому преступление квалифицировали не как кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершенный с угрозой применения насилия». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полицейские быстро нашли подозреваемого. На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал, что продал украденный телефон неизвестному лицу, а на вырученные деньги купил спиртное. Ущерб составил 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что заявитель вместе со своим знакомым, 56-летним ранее судимым жителем Кеми, распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, приятель выхватил у него телефон и отказался возвращать. Владелец телефона попытался отобрать свое имущество, но злоумышленник не спешил расставаться с украденным гаджетом. Злоумышленник замахнулся на оппонента и убежал со смартфоном.

