РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
«Абырвалг»: рыбоводный участок в Карелии начали обустраивать еще до утверждения проекта
15 октября, 15:40 Статьи
Тема недели
«Привносите красоту в этот мир»: как бывший миллионер Вадим Яковлев преображает карельские поселки
15 октября, 13:30 Статьи
Кинотетрис
«Первый на Олимпе»: драматическое кино о пепле войны и пламени спортивных побед
13 октября, 15:05 Статьи
Новости

Нет колейности и выбоин: дорожники привели в порядок Советский мост

15:00

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства Артур Парфенчиков вручил награды сотрудникам компании «ВАД»

14:50

В Петрозаводске разыскивают 14-летнюю девочку

14:40

В Петрозаводске участились случаи мошенничества с курьерами

14:30

Для жителей Карелии расширили возможности «голоса» с помощью ИИ-сервисов

14:25

В центре Петрозаводска изменится движение на Стародревлянском проезде

14:20

Реестр пострадавших дольщиков ИЖС сформируют в России

14:10

В Кемском районе мошенники похитили у жителя более 200 тысяч рублей

14:05

Прокуратура обжаловала «мягкий» приговор бизнесмену Белуге и требует для него 12 лет колонии

13:55

Депутаты поддержали снижение ставки по транспортному налогу для мощных катеров и лодок

13:45

В Петрозаводске открываются новые мобильные пункты вакцинации против гриппа

13:30

Парламент Карелии одобрил назначение Антона Фокина на пост главы Минэка республики

13:00

В Карелии за сутки горели три автомобиля

13:00

В Карелии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках и военных объектах

12:40

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек «Теплые коты»

12:25

Предприятие «Карбон-шунгит» исключено из программы приватизации

12:08

Жительница Петрозаводска украла косметику на сумму 43 тысячи рублей

12:00

Две новые книги о древнем посёлке Куркиёки представят в Национальном музее Карелии

11:45

В России запретили автоматически списывать деньги за продление подписки

11:30

Артур Парфенчиков опубликовал видео, как Владимир Путин открыл участок трассы в Карелии

11:15

На озере Пяозеро в Карелии нашли тело утонувшего мужчины

10:35

«Добрый, светлый человек»: в ходе СВО погиб житель Костомукши Владимир Баша

10:20

В России могут расширить список опасных пород собак

10:00

Общественная палата выступила против законопроектов о запрете кормления бездомных животных

09:45

Почтовое отделение в поселке Пяозерский на севере Карелии отремонтируют

09:25

Жителя Пудожа будут судить за повторное вождение в пьяном виде

09:10

АКЦИЯ на квартиры в ЖК «Каскад» со скидкой до 1 000 000 ₽!

09:00

Нефтебазу в Петрозаводске оштрафовали за незаконную заправку теплоходов

08:40

Подростки из Петрозаводска избили двух человек и ограбили магазин

08:20

Секреты борьбы с осенней хандрой раскрыли в психиатрической больнице Карелии

08:00

На трассе из Карелии в Петербург перекроют автомобильное движение

07:40

В Костомукше мужчина ножом зарезал своего знакомого

07:20

В Петрозаводске «легковушка» устроила лобовое столкновение, выезжая со двора

07:00

Игорь Зубарев: «Карелия обновила важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра»

06:40

Скелет древнейшего на Земле динозавра обнаружили в Южной Америке

00:10

Автомобиль на скорости сбил пешехода в Сегеже

23:30

Владимир Путин открыл реконструированный участок трассы в Карелии

21:15

В Медвежьегорске начинают судить экс-директора психоневрологического интерната

20:00

Последнюю жительницу заброшенной карельской деревни готовы взять к себе несколько человек

19:30

Детский сад в Сегеже закроют на неделю из-за регистрации инфекций

18:40

В Петрозаводске проведут рейд по проверке водителей на трезвость

18:20

Участницы «Женского движения Единой России» выстроили системную работу по всей стране

18:10

В Петрозаводске выявили более 100 нарушений в содержании многоквартирных домов

18:00

Жители Кондопоги пожаловались на сброс сточных вод в Кондопожскую губу

17:40

В центре Петрозаводска временно изменят схему движения

17:20

Облачно и умеренный дождь: прогноз погоды в Карелии на 16 октября

17:05

Рыбоводный участок на реке Кемь начали обустраивать еще до утверждения проекта

16:55

Омегу-3 и биогаз могут начать производить в Карелии

16:45

Ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей прошли в Карелии

16:20

Жители Карелии перечитывают «Героя нашего времени»

16:10

Карельский предприниматель рассказал, как превратил благоустройство территорий в искусство

16:00

Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты

15:50

Супруги Федоровы из Вяртсиля отметили золотую свадьбу

15:45

Комплекс защитных сооружений от затопления приводят в порядок в Калевале

15:25

В Петрозаводске изменят схему движения на двух перекрестках

15:05

19-летний житель Калевалы угнал и разбил внедорожник

14:40

Пропавший три месяца назад в Карелии рыбак найден мертвым

14:10

Водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Пряжинском районе

13:50

Продажи просроченных продуктов упали в России в 120 раз

13:30

Поезд насмерть сбил лося в Карелии

13:00

607 человек были найдены живыми: поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги четырехлетней работы

12:40

Руководитель вагонно-ремонтного депо в Кеми избежал заключения под стражу по делу о хищении

12:20

18-летний студент из Петрозаводска перевел мошенникам 450 тысяч рублей

12:00

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

11:30

Скандальный мост в карельской Хийденсельге частично отремонтируют до конца года

11:15

Снятый в Карелии сериал «Маяк» представили на фестивале в Геленджике

11:00

Во всех регионах России начинается предзимье

10:50

Три новых мостика и качели установят на трассе Фонтаны к лыжному сезону

10:35

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

10:15

Жительница Кемского района обвиняется в краже денег с карты знакомой

09:55

40 000 жизней и 21 млрд рублей: Данильев предлагает план спасения региона через антиалкогольную реформу

09:35

«Совсем мальчик»: в Карелии прощаются с погибшим на СВО Артуром Сёминым

09:25

Аренда домов в Карелии упала в цене вдвое за год

09:00

В Петрозаводске парк на Птицефабрике благоустроят за 7,3 млн рублей

08:40

Фасад Музыкального театра Карелии отремонтируют на федеральные средства

08:20

Оригинальные коллекции карельских дизайнеров представят на показе в Петрозаводске

08:00

В Карелии составляют портрет молодежи республики

07:40

Шеф-повар из Петрозаводска занял три призовых места в международном конкурсе

07:20

В Петрозаводске запретят остановку около троллейбусного депо

07:00

В Петрозаводске завершено строительство торгового центра «Сампо»

06:40

Названа дата продаж «Нивы Трэвел» с новым двигателем

00:10
В Кемском районе мошенники похитили у жителя более 200 тысяч рублей
Сегодня 14:05 Криминал
Поделиться

Мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, похитили у жителя Кеми более 210 тысяч рублей.

фото: © «Столица на Онего»

В Кемском районе 48-летний местный житель потерял более 200 тысяч рублей из-зи киберпреступников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленники действовали по классической схеме с подменой номера.

Как сообщает МВД Карелии, преступники позвонили мужчине, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили его, что счетам угрожает опасность, и предложили перевести деньги на «безопасный счет» через QR-код.

Житель Кеми выполнил указания мошенников, после чего с его счета было списано 210 558 рублей. Средства пошли на оплату покупок на маркетплейсе, которые он не совершал.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция рекомендует гражданам быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону и не переходить по подозрительным ссылкам.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 18-летний студент из Петрозаводска перевел мошенникам 450 тысяч рублей.

Обсудить (0) в ленту
АКЦИЯ на квартиры в ЖК «Каскад» со скидкой до 1 000 000 ₽!
Сегодня, 09:00 Благоустройство
Артур Парфенчиков опубликовал видео, как Владимир Путин открыл участок трассы в Карелии
Сегодня, 11:15 Экономика
На озере Пяозеро в Карелии нашли тело утонувшего мужчины
Сегодня, 10:35 Происшествия
Нефтебазу в Петрозаводске оштрафовали за незаконную заправку теплоходов
Сегодня, 08:40 Общество
Игорь Зубарев: «Карелия обновила важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра»
Сегодня, 06:40 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение