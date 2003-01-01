В Кемском районе мошенники похитили у жителя более 200 тысяч рублей

Мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, похитили у жителя Кеми более 210 тысяч рублей.
В Кемском районе 48-летний местный житель потерял более 200 тысяч рублей из-зи киберпреступников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленники действовали по классической схеме с подменой номера.
Как сообщает МВД Карелии, преступники позвонили мужчине, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили его, что счетам угрожает опасность, и предложили перевести деньги на «безопасный счет» через QR-код.
Житель Кеми выполнил указания мошенников, после чего с его счета было списано 210 558 рублей. Средства пошли на оплату покупок на маркетплейсе, которые он не совершал.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция рекомендует гражданам быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону и не переходить по подозрительным ссылкам.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 18-летний студент из Петрозаводска перевел мошенникам 450 тысяч рублей.