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В Кемском районе обсудили инициативы товарищеских объединений собственников

Новости. Общество
20:50, 09 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Граждане, желающие создать ТОС, могут получить пошаговую инструкцию.

Преимущества товарищеских объединений собственников обсудили в Кеми в ходе встречи директора Совета муниципальных образований Карелии Ольги Бурак с местными депутатами, главами поселений и активными жителями. Собравшиеся сошлись во мнении, что ТОС является инструментом для взаимодействия с властью и улучшения условий жизни граждан.

— Год от года в Кемском районе растёт число территориальных общественных самоуправлений. С ними жители могут обустроить свой дом и двор, контролировать уборку территори, участвовать в полезных проектах и программах или инициировать их самостоятельно, — подчеркнул депутат Андрей Шумский.

О новых возможностях для территорий на встрече рассказали депутаты Андрей Шумский, Михаил Богданов и Наталья Шнитова. Также в обсуждениях участвовал глава Рабочеостровска Сергей Жук, активист Аркадий Голубков и председатели ТОС Татьяна Столярова и Елена Черныш. Большое внимание уделили последним изменениям в работе территориальных общественных объединений.

Ольга Бурак рассказала, что с недавнего времени ТОС могут реализовывать проекты за счёт местного бюджета и вносить предложения по нормативным актам, которые подлежат обязательному рассмотрению. По еë словам, это открывает новые перспективы для благоустройства территорий и решения локальных проблем.

— Есть широкий перечень того, что можно организовать при помощи Т. С. Вопросы ЖКХ, ремонт совместного имущества, благоустройство дворов или организации праздников — всё это легче решать вместе, объединившись с соседями, — подытожила Наталья Шнитова.

На встрече депутаты привели примеры успешных практик обустройства территорий и обратили внимание на то, что поддержка ТОС может занимать до 1% местного бюджета. Жителям также напомнили о том, что необходимо для регистрации собственного территориального общественного самоуправления.

Граждане, которые хотят создать территориальное общественное самоуправление, могут получить пошаговую консультацию в Ассоциации ТОС Карелии. Вопросы можно задать по электронной почте asmo.karelia@yandex.ru или по телефонам: +7(921) 468-00-03 или +7(921) 225-65-88.

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