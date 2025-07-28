В Кемском районе пенсионер незаконно хранил взрывчатку и оружие

Мужчина понимал, что нарушает закон, но все равно оставил оружие у себя.

В Кемском районе задержали 65-летнего местного жителя за незаконное хранение взрывчатки и оружия. В пресс-службе МВД рассказали, что мужчине за это нарушение грозит от шести до восьми лет лишения свободы. По статье о незаконном хранении взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело.

Известно, что в доме мужчины сотрудники правоохранительных органов нашли 143 грамма нитроцеллюлозного бездымного пороха, гладкоствольное оружие и патроны. По словам мужчины, 10 лет назад у него было разрешение на хранение оружия, потому что он занимался охотой. Задержанный признался, что у него была возможность сдать оружие, но он этого не сделал, а якобы всё утопил. Житель района знал, что нарушает закон, но всё равно решил пренебречь правилами.

— В настоящее время изъятое оружие и патроны находятся на экспертизе. По её результатам будет вынесено решение о привлечении гражданина также к административной ответственности, — рассказали в ведомстве.