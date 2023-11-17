В Кемском районе почетным знаком отметили старшего участкового уполномоченного полиции

Александр Назуков был поощрен за высокий профессионализм.

Как сообщили в паблике Кемского района Карелии, Александр Назуков, старший участковый уполномоченный полиции отделения МВД Кемского района, был поощрен почетным знаком главы Карелии «За вклад в развитие Республики Карелия».

Александр Назуков был отмечен за высокий профессионализм, заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, вклад в развитие института участковых уполномоченных полиции в регионе, рассказали в источнике.