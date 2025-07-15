В Кемском районе простятся с погибшим солдатом

Александр Чернышов погиб в зоне СВО
В Кемском районе проведут церемонию прощания с солдатом Алесандрем Чернышовым.
—С прискорбием сообщаем, что в зоне проведения специальной военной операции погиб Чернышов Александр Сергеевич, 04.03.1985 г. р. Администрация Кемского муниципального района выражает соболезнованиям родным и близким военнослужащего,— рассказали в администрации.
По данным пресс-службы, прощание пройдет 22 июля в 13.30 в траурном зале по адресу улица Шоссе 1 мая.
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