В Кинерме с полицией срывают "декорации" с домов протестующих против съемок фильма-катастрофы

Жители исторического поселения в Карелии пожаловались на самоуправство представителей правоохранительных органов.

"Только что в Кинерме сняли с маминого дома наши "декорации" в присутствии двух полицейских. Сказали, что за порчу внешнего вида исторической деревни нам грозит штраф в 2 миллиона. Что делать???" - написала на своей странице в "Вконтакте" одна из инициаторов деревенского протеста против съемок фильма "Огонь" в историческом поселении Ольга Гоккоева.

Поддерживающие жителей деревни пользователи Сети считают, что это самоуправство. Протестантам посоветовали обратиться с жалобой в прокуратуру республики.

Напомним, жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок в конце мая. Когда они увидели, что кинематографисты не только не отказались от своих планов снять в деревне фильм-катастрофу "Огонь", но и стали машинами завозить на поле сено для создания на съемочной площадке деревенского антуража, карелы завесили фасады своих домов брезентом и тряпьем, на котором написали "Firewood", что по-английски означает "Дрова".