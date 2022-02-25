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В кинотеатрах России вместо западных фильмов покажут отечественные картины

Новости. Общество
00:10, 02 Марта 2022
фото: правительство Карелии

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В российских кинотеатрах покажут отечественное кино на фоне отмены премьер иностранных фильмов.

В Министерстве культуры России заявили, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер покажут отечественное кино. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

На фоне отмены премьер иностранных фильмов дистрибьютеры рассматривают новые возможности для российских фильмов. Пока график релизов на март не сформирован.

«Предполагается, что возможно внесение изменений в график релизов. Поэтому прогнозировать итоги отечественного кинопроката пока преждевременно», — заявили в Минкульте.

Там отметили, что в начале марта должны выйти в прокат ленты «Брат во всем» Александра Золотухина и «Хочу замуж» Сони Карпуниной.

Ранее во вторник стало известно, что руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Известно, что в структуру медиаконгломерата входят Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и другие. Компания Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в России.

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