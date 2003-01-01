В Китае начнут производить суставы для человекоподобных роботов

В Шанхае открылся первый в мире завод, специализирующийся на изготовлении суставов для человекоподобных роботов.
Китайская компания Eyou Robot Technology запустила первый в мире завод по производству суставов для человекоподобных роботов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.
Проектная мощность предприятия, расположенного в районе Пудун в Шанхае, достигает 100 тысяч изделий в год. В дальнейшем разработчики планируют увеличить производительность в три раза. Отмечается, что на изготовление искусственных суставных модулей приходится почти половина стоимости одного робота.
Как пишет «Коммерсант», расширение производства направлено на закрепление позиций к моменту, когда гуманоидные роботы поступят в массовую продажу.