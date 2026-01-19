В Китае в 2025 году зарегистрирована рекордно низкая рождаемость за всю историю

Власти Китая говорят о демографическом кризисе, так как смертность стабильно превышает рождаемость.

В прошлом году в Китае зарегистрировали 7,92 млн новорожденных — наименьшее число с момента основания КНР в 1949 году, пишет газета Financial Times. В 2024 году этот показатель составлял 9,54 млн.

Смертность в 2025 году составила 11,31 млн человек, что привело к падению численности населения на 3,39 млн до 1,405 млрд жителей. Как отмечает газета, это самое резкое падение со времен голода в 1960-х годах.

К концу 2024 года население Китая сократилось на 1,39 млн, при этом был зафиксирован небольшой рост рождаемости по сравнению с 2023 годом. Власти страны говорят о демографическом кризисе, так как смертность стабильно превышает рождаемость.

В декабре руководство КНР определило стабилизацию уровня рождаемости одной из приоритетных социальных задач на 2026 год. В частности, для этого планируется «активно пропагандировать позитивный взгляд на брак и деторождение», а также принять меры для снижения расходов семей на воспитание детей.

Ранее в ООН назвали причины падения рождаемости в мире. В основе мирового демографического кризиса лежит не свободный выбор людей, а политические решения, не обеспечивающие экономической безопасности и личных возможностей. К такому выводу пришли авторы доклада Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Напомним, в России показатель рождаемости с этого года будут учитывать при оценке работы глав регионов.