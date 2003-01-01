В Китае зафиксирована вспышка тропической лихорадки чикунгунья

В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли риски завоза инфекции в Россию.
В китайской провинции Гуандун произошла вспышка лихорадки чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре.
— На территории РФ в настоящее время завозные случаи не зарегистрированы, но риски распространения существуют, — предупредили там.
Сейчас на российско-китайской границе действует автоматизированная информационная система «Периметр», позволяющая своевременно выявлять путешественников с симптомами инфекционных заболеваний.
Переносчиками лихорадки стали комары вида Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые обитают в странах с тропическим климатом. Среди основных признаков заражения вирусом — высокая температура тела (до 40 градусов), головная боль, ломота, сыпь и общая усталость.