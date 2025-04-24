В Кижах ждут, когда ветер разгонит лед

Ледовую обстановку в Кижских шхерах запечатлели в Карелии.

Красивые снимки льда на Онежском озере в Кижских шхерах, в районе деревни Оятевщина, сделали Светлана Комарова и Даниил Дымов. Они также разместили в паблике Кижская волость фото со спутника, по которому видно, что Онежское озеро практически освободилось ото льда. Однако в Кижских шхерах его еще много.

«Ждём ветра, который разгонит последние льдины», — написали авторы поста.

По наблюдениям местных жителей, обычно лед на Онежском озере уходит в конце апреля, а если весна поздняя — в мае.