В Кижах ждут, когда ветер разгонит лед

Ледовую обстановку в Кижских шхерах запечатлели в Карелии.
Красивые снимки льда на Онежском озере в Кижских шхерах, в районе деревни Оятевщина, сделали Светлана Комарова и Даниил Дымов. Они также разместили в паблике Кижская волость фото со спутника, по которому видно, что Онежское озеро практически освободилось ото льда. Однако в Кижских шхерах его еще много.
«Ждём ветра, который разгонит последние льдины», — написали авторы поста.
По наблюдениям местных жителей, обычно лед на Онежском озере уходит в конце апреля, а если весна поздняя — в мае.
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