В Колежме на севере Карелии отремонтировали мост, на состояние которого жаловались жители

В селе Колежма Беломорского района завершен ремонт моста, на который изначально не было средств. Но после жалоб местных жителей деньги нашли.

Фотографии по сути нового моста опубликовала глава Беломорского округа Ирина Филиппова. Мост построили раньше срока — чуть больше чем за месяц, хотя срок выполнения работ был обозначен 1 декабря. Напомним, 30 сентября местная администрация подписала контракт с подрядной организацией ООО «Север» на выполнение работ по текущему ремонту аварийного моста. Цена контракта составила чуть более 14 млн рублей.

Как мы ранее сообщали, источник финансирования — это субсидия из регионального дорожного фонда. Напомним, что изначально мост в Колежме не вошел в список ремонтируемых за счет бюджета. Но средства на него все же нашли после того, как жители села Колежма Беломорского района обратились к местным властям с просьбой отремонтировать деревянную переправу, разваливающуюся у них на глазах. Люди писали, что до них не может доехать скорая помощь, машина с продуктами, пожарная.

А единственный магазин в селе прекратит своё существование по причине того, что автолавка с трудом добирается до него по аварийному мосту. При этом больше половины местных жителей — люди пенсионного возраста.

Как видим, власти услышали жителей и нашли средства на переправу.