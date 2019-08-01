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Новости. Общество
17:20, 01 Августа 2019
фото: УФСИН Карелии

В колонии Карелии открыли памятную доску, посвященную ветерану Великой Отечественной войны

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В лечебно-исправительном учреждении №4 состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной ветерану Великой Отечественной войны, руководителю учреждения полковнику внутренней службы Ивану Васильевичу Кукушкину, сообщили в УФСИН Карелии.

В торжественной церемонии приняли участие начальник ЛИУ-4 полковник внутренней службы Кирилл Бондарович, заместитель председателя регионального Совета ветеранов УИС Виктор Вересов, сотрудники и ветераны учреждения.

Иван Васильевич Кукушкин руководил ЛИУ-4 в период с 1963 по 1975 гг. За всю свою многолетнюю службу Иван Васильевич зарекомендовал себя настоящим офицером, полковником с большой буквы. Под его чутким руководством учреждение функционировало на высоком уровне, не допуская нештатных ситуаций. Возглавляя одно из самых сложных учреждений республики, Иван Васильевич не растерял своих лучших человеческих качеств. Он старался отдавать все силы, знания, практический опыт служению на благо Отечества.

В заключительной части церемонии Кирилл Бондарович поздравил сотрудников и ветеранов учреждения с открытием мемориальной доски, подчеркнув в своей речи, важность таких событий в истории учреждений УИС и значимость патриотического воспитания подрастающего поколения, а также действующих сотрудников УИС. Участники мероприятия почтили память офицера минутой молчания, возложили цветы к мемориальной доске.

После открытия мемориальной доски начальник учреждения ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Республике Карелия торжественно вручил сотрудникам и работникам учреждения ведомственные медали, первые офицерские звания и почетные грамоты ФСИН.

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Комментарии

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однозначно
2019-08-01 18:01:32
Нелидову объяснили значимость патриотического воспитания ? Его ведь в это учреждение пристроили на диетическое питание.
кир
2019-08-01 17:40:35
Задолбали с памятниками и досками. Когда жить будете просто как люди разумные? Наверное, никогда.
Гость
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