В колонии Карелии открылись новые очистные сооружения

Торжественная церемония открытия очистных сооружений состоялась в РБ-2 в Медвежьегорске.

Как сообщили в УФСИН Карелии, на базе республиканской больницы № 2 в Медвежьегорске состоялось открытие нового комплекса очистных сооружений.

Строительство очистных проводилось в рамках Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)». Новая технология ступенчатой очистки будет применяется для удаления практически любых органических загрязнений. Сам процесс очистки будет полностью автоматизирован.

Общая стоимость работ составила более 64 миллионов рублей. Очистные сооружения состоят из 11 блок — модулей, которые способны очищать в сутки до 165 м³ загрязнений, поступающих в систему, благодаря способу двухфазовой очистки — механической и биологической. Как полагают в УФСИН, ввод в эксплуатацию новых очистных стал значительным шагом на пути улучшения экологической ситуации города.

Напомним, проблемы с очисткой воды в Медвежьегорске существуют уже очень давно. Так, канализационных очистных сооружений в городе нет в принципе. Но и водоочистные сооружения, через которые вода поступает в дома горожан, работают не лучшим образом. В мае 2019 годе жители города жаловались на грязную воду, льющуюся из кранов. А в 2016 году Медвежьегорск пережил вспышку дизентерии.