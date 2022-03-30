В колонии Карелии рецидивист стал дипломированным специалистом в сфере строительства

Молодой человек, отбывающий наказание в исправительной колонии №1 защитил диплом по специальности «Менеджмент в сфере строительства», сообщили в УФСИН Карелии.

Осужденный дистанционно обучается в высшем учебном заведении. Для защиты выпускной квалификационной работы в ВУЗ заранее был отправлен написанный диплом по теме «Разработка мероприятий по утилизации строительного мусора на примере строительной компании» для ознакомления с ней государственной экзаменационной комиссии. Защита проводилась посредством видеоконференцсвязи в устной форме.

Осужденный сначала озвучил доклад по своей работе, после чего ему были заданы дополнительные вопросы, на которые он отвечал четко и уверенно. Приемная комиссия оценила работу студента на оценку «отлично».

Отметим, что осужденные в период нахождения в местах лишения свободы имеют возможность получать не только среднее, но и высшее образование. В настоящее время в исправительных учреждениях Карелии дистанционно получают высшее образование 6 человек.