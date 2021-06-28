В колониях Карелии 570 заключенных получили рабочую профессию

Всего за 2020-2021 учебный год 570 осужденных успешно прошли обучение по 17 профессиям, сообщили в УФСИН Карелии.

Осужденные получили профессии: как мастер столярного и мебельного производства, оператор швейного оборудования, сварщик, мастер столярно-плиточных и паркетных работ, машинист котельной, повар, швея, пожарный и другие. Каждая из рабочих специальностей востребована как на производстве в колониях, так и на региональном рынке труда.

Срок обучения составляет от 3 месяцев до 1 года. Помимо учебных аудиторий для проведения лекций и семинаров, ведомственные профессиональные училища располагают специально оборудованными производственными мастерскими, а по окончании учебного заведения осужденные имеют возможность трудоустроиться на производственные объекты при колониях.

Впервые прошла обучение группа осужденных на фрезеровщиков камня. Профессиональное училище №30 ФСИН России при ИК-7 – единственное учебное заведение в Карелии, готовящее специалистов по данной специальности. Все рабочие трудоустроены в цехах при ИК-7 на обработке талькохлорита и габбро-диабаза. Профессия входит в список ТОП-50 самых востребованных профессий по версии Минтруда РФ. Сегодня добыча и переработка камня для Карелии — основополагающий вид производства. Это ведущая отрасль карельской экономики, на камень есть спрос.

Горнопромышленный комплекс приносит республике не меньше доходов, чем добыча дерева.

Следующий набор учебных групп состоится в августе текущего года. Создание условий для получения осужденными профессионального образования имеет целью подготовку квалифицированных рабочих по всем основным направлениям общественно полезной деятельности и призвано способствовать решению задач их культурного и профессионального развития.