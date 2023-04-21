В колониях Карелии появились сварщики, кочегары и швеи

Более 500 заключенных освоили рабочие профессии в исправительных колониях и СИЗО Карелии.

В профессиональных училищах на базе исправительных колоний и СИЗО в Карелии завершился учебный год, сообщили 28 июня в пресс-службе УФСИН по республике. Свыше пятисот осужденных получили профессии, востребованные на производстве и объектах жизнеобеспечения исправительных учреждений.

По завершении учебы осужденных трудоустроили на производственных участках и объектах в колониях и СИЗО, где они смогут закрепить усвоенные знания и получить опыт работы. Повара будут трудиться в столовых, кочегары — в котельных, а швеи, сварщики и станочники — на производстве, сообщили в ведомстве.

Заключенные получат зарплату, благодаря которой смогут погашать иски и выплачивать алименты. Кроме того, навыки работы на производстве помогут трудоустроиться и после освобождения, увеличивая шансы на успешную адаптацию в обществе, подчеркнули в пресс-службе.

«Я получил рабочую профессию в колонии, здесь же тружусь в камнеобрабатывающем цеху распиловщиком камня. Работа не из легких, но по выходу на свободу с уже имеющимся дипломом и опытом работы, думаю, будет не трудно трудоустроиться, тем более, что в Карелии предприятий, работающих с камнем, немало», — поделился своим рассуждением один из осужденных ИК-7.