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В коммунальную инфраструктуру Петрозаводска инвестируют 5,3 миллиарда рублей

Новости. Общество
16:48, 24 Марта 2022
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

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Правительство Карелии заключило соглашение, которое привлечет беспрецедентные инвестиции в коммунальную инфраструктуру Петрозаводска — более 5 миллиардов рублей.

Сегодня Глава республики Карелия Артур Парфенчиков, Глава Администрации Петрозаводского городского округа Владимир Любарский и Главный управляющий директор АО «ПКС-Водоканал» Александр Сафронов подписали концессионное соглашение. АО «ПКС-Водоканал» на ближайшие 30 лет взял на себя обязательства по обслуживанию и развитию коммунальной инфраструктуры города — в реконструкцию и содержание сетей, а также объектов водоснабжения и водоотведения будет вложено 5,3 миллиарда рублей.

«Ключевое, о чем уже говорил Артур Олегович, это доверие. Тем, что мы сделали с 2005 года, не боюсь этого слова, можно гордиться — все, что касается головных сооружений, станций водоподготовки и водоочистки, мы сделали большой шаг вперед. Золотая середина в логике концессии — реализовать масштабные мероприятия, которые мы наметили, но без перекладки этого на плечи рядового абонента, с привлечением денег федерального бюджета. И мы вас в этом не подведем, в других регионах мы уже работаем в формате концессии, нам понятна эта модель», — сказал во время подписания концессии генеральный директор «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев.

Все сети, передаваемые АО «ПКС-Водоканал» в соответствии с концессионным соглашением, остаются в собственности муниципалитета. Также в собственность муниципалитета будут переданы все новые инфраструктурные объекты, созданные в процессе реализации инвестиционной программы.

«РКС-Петрозаводск» за свое 16-летнее существование зарекомендовали себя как надежный инвестор, всегда выполняющий свои обещания. АО «ПКС-Водоканал» — ответственный работодатель (в компании один из лучших коллективных договор в Карелии), предприятие активно участвует в социальной жизни республики.

С 2005 года «РКС-Петрозаводск» вложили в системы ВиВ города более 1,9 млрд. рублей. А начиная с этого года на протяжении ближайших трех лет в коммунальную инфраструктуру Петрозаводска ежегодно будут инвестированы от 400 до 450 миллионов рублей с учетом федерального финансирования.

Программа инвестиций каждый год будет корректироваться совместно с Администрацией города под нужды петрозаводчан, при этом установленная общая сумма вложений (5,3 млрд руб) не уменьшится, а может быть наоборот увеличена за счёт привлечения федеральных средств. До 2030 года АО «ПКС-Водоканал» перспективы развития уже предоставило: с 2022 по 2030 г. будет построено и модернизировано более 18 км сетей водоснабжения и более 20 км сетей водоотведения.

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