В компаниях Петрозаводска рассказали, насколько они требовательны к внешнему виду работников

За отсутствие дресс-кода работников в Петрозаводске увольняют лишь в 2% компаний.

Это показали результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения карельской столицы.

Некоторые работодатели отказались от дресс-кода, сосредоточившись на оценке работы сотрудников. Другие регулируют требования к внешнему виду с помощью местных нормативных актов.

Так, только 2% работодателей уволили сотрудников за неподобающий внешний вид и манеру одеваться, а 94% не делали этого никогда: «Нам важно, как человек работает, а не во что он одет и какого цвета его волосы».

Сегодня каждый третий работодатель — это 34% — обращает внимание работников на несоблюдение стиля одежды.

Каждый девятый петрозаводчанин сообщил о том, что его отчитывали по поводу несоответствующего внешнего вида, причем 7% выслушивали это от начальства, а 4% — от коллег.

Замечания руководства учли 62%, а к тому, что говорили коллеги о манере одеваться, прислушался 41% опрошенных работников.

При этом, по данным опроса, и от начальства, и от сослуживцев мужчины получают замечания вдвое чаще женщин.