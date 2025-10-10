Иконы в Москве, сруб в Кирове, фундамент в Кондопоге: названы предполагаемые сроки завершения строительства Успенской церкви

В Карелии продолжается работа по восстановлению объекта культурного наследия федерального значения — Успенской церкви в Кондопоге, уничтоженной пожаром в 2018 году.
«Столица на Онего» пообщалась с Александром Лысенковским, директором благотворительного фонда «Северный духовный путь», который с 2018 года занимается восстановлением памятника деревянного зодчества в Кондопоге.
По его словам, ключевые работы сейчас ведутся одновременно по нескольким направлениям и в разных местах. Деревянный сруб храма уже достаточно высоко поднят, мастера подвели его под восьмерики — верхние элементы конструкции сруба. Изготовление конструкции ведется в городе Кирове.
Параллельно идёт распил камней и подготовка будущего фундамента в Кондопоге.
— Важный элемент убранства храма, новый иконостас, создают мастера из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве. Контракт с ними уже подписан, работа находится на высокой стадии готовности. Первые 11 икон будут представлены в Москве на фестивале «Видеть и слышать» на выставке в Доме художника на Кузнецком мосту. Полностью работы над иконостасом планируется завершить к концу этого — началу следующего года, после чего пройдет выставка в Москве и благотворительная выставка в Кондопоге в Кондопожском музее, — рассказал Александр Лысенковский.
Благотворительная выставка в Кондопожском музее, посвященная тематике Успенской церкви, состоится 23 октября в 16:00. Все деньги от реализации пойдут на восстановление иконостатаса.
Ориентировочный срок завершения восстановления всего храма — около двух лет. В следующем году планируется полностью собрать деревянную конструкцию, а затем в течение года провести отделочные работы. Сроки могут корректироваться из-за погодных условий и предшествующих археологических раскопок на месте.
Напомним, в 2023 году в Кондопоге был утвержден и готов к реализации проект восстановления Успенской церкви, сгоревшей после поджога 15-летним подростком в 2018 году.