В Кондопоге более 500 учеников вернулись в родную школу после капремонта

Старейшее образовательное учреждение полностью обновили благодаря федеральной программе.

Школа № 1 в Кондопоге начала работу после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе главы Карелии 9 ноября.

Учреждение полностью обновили благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», инициированной президентом страны, отметили в источнике.

В истории средней школы № 1 в Кондопоге — новый этап. С началом второй учебной четверти она открыла свои двери после капитального ремонта. Это учреждение образования — старейшее в Кондопоге. Его здание было построено в 1936 году всего за сто дней силами рабочих, которые возводили город.

В годы Великой Отечественной Войны здесь располагался

госпиталь для бойцов. Основательного ремонта в школе не было с момента ее образования. Благодаря президентской программе в этом году учреждение привели в порядок: заменили все коммуникации и обновили фасад, перекрыли крышу, переоборудовали школьную столовую, отремонтировали классы, помещения.

Все работы выполнили в максимально короткие

сроки — в течение семи месяцев. Сегодня школа отвечает всем современным требованиям, подчеркнули в источнике.

Как отметила директор Наталья Макарова, справиться с большим объемом помогли коллектив школы, подрядчик и родители учеников.

«Контроль за стройкой осуществлялся постоянно и на всех уровнях. Также специально был выбран родительский комитет из родителей, которые имеют профессиональное строительное образование. Они посещали школу, смотрели, как ведутся работы, высказывали подрядчику недостатки. Еще одна группа родителей занималась дизайном школы, разрабатывала

цветовую гамму — на каждом этаже свой цвет кабинетов», — рассказала Наталья Макарова.

На время ремонта учебный процесс был организован в других

учреждениях города. А 7 ноября, после осенних каникул, более 500 учеников начали учиться в родных классах.

Артур Парфенчиков оценил современные условия для школьников и педагогов.

«Самая главная оценка — это оценка детей. Школу они с трудом узнали — она преобразилась! Хотел бы поблагодарить подрядчика, компанию ООО „Карел Климат“, за хороший ремонт. Все сделано на совесть. Ремонт был колоссальный, в него вложили почти 170 млн рублей. А педагогам, ребятам и

родителям спасибо за терпение», — прокомментировал глава Карелии.

Руководитель региона сообщил, что следующая важная задача — отремонтировать в Кондопоге еще две школы, а также открыть общежитие местного филиала Петрозаводского лесотехнического техникума, чтобы учреждение могло развиваться.

В источнике напомнили, что всего в Карелии по программе капитального ремонта в 2022–2023 годах выполнили работы в 29 зданиях 25 общеобразовательных организаций.