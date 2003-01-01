В Кондопоге молодая девушка-водитель насмерть сбила велосипедиста

Ночная авария унесла жизнь управлявшего двухколёсником мужчины.
Сегодня в полночь на Октябрьском шоссе в Кондопоге 20-летняя девушка, находившаяся на рулём марки ВАЗ 2115, сбила велосипедиста. Об этом сообщили в МВД Карелии.
В результате столкновения 38-летний мужчина, двигавшийся в попутном направлении, скончался на месте.
— Водитель автомобиля получила травмы, ей оказана медицинская помощь, — добавили в ведомстве.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
