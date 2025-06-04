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В Кондопоге на два месяца отключат горячую воду

Новости. Общество
10:30, 06 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Отключения начнутся со следующей недели.

С 9 июня жители Кондопоги останутся без горячего водоснабжения на 60 дней. Отключение связано с капитальным ремонтом участка магистральной теплосети. Об этом сообщила администрация Кондопожского района.

Длительный срок отключения объясняется работами по замене труб. Предстоит провести масштабный ремонт изношенного участка тепловой сети длиной 1200 метров.

 Коммунальщики ранее пояснили, что трубы, проложенные еще в советское время, требуют срочной замены. На работы выделено 78 миллионов рублей. Специалисты заменят трубы большого диаметра, установят новую запорную арматуру и компенсаторы.

 В Петрозаводске большинство районов останутся без горячей воды с 26 июня по 10 июля. Только в Октябрьском районе отключения пройдут в два этапа. Напомним, ранее коммунальщики пояснили двухэтапное отключение горячей воды в Петрозаводске.

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