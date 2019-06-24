В Кондопоге началось рассмотрение дела 16-летнего подростка об уничтожении Успенской церкви

В Карелии Кондопожский городской суд начал рассмотрение уголовного дела по обвинению 16-летнего подростка в уничтожении Успенской церкви.

Заседание началось в 10.30 в закрытом режиме.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, подростка привели на заседание в черном балахоне и с медицинской повязкой на лице.

По версии следствия, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Подросток был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В этой связи уголовное дело направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера.