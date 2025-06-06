В Кондопоге ограничат движение через ЖД переезд

В связи с производственными работами ограничат проезд на Сандальской набережной.

В Кондопоге на Сандальской набережной 26 июня ограничат проезд машин через железнодорожный переезд. Движение будет ограничено с 10:00 до 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ограничения связаны с производствеными работами в границах железнодорожного переезда. Машины смогут передвигаться по выделенным полосам только в реверсивном порядке, то есть в одном направлении.



